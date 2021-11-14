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Атаман Уральского казачьего корпуса Горбунов умер в возрасте 58 лет
Общество
Атаман Уральского казачьего корпуса Горбунов умер в возрасте 58 лет
pixabay.com

Екатеринбург, 14 ноября. Глава Уральского казачьего добровольческого корпуса Игорь Горбунов умер на 59-м году жизни в Екатеринбурге. Об этом в социальных сетях сообщили его близкие родственники.

Смерть атамана наступила скоропостижно и не связана с заболеванием COVID-19. Горбунов длительное время страдал от проблем с желудочно-кишечным трактом. Казачья станица находилась на территории храма Святителя Николая в Новой Сортировке.

«Скончался Горбунов Игорь Александрович. Ему было 58. Ответственный, добрый, заботливый, муж, отец, дед», — написали родственники атамана на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Недавно в казачьей станице Нижнекундрюченской был зафиксирован очаг заболеваемости COVID-19. За две недели в населенном пункте заболел 31 местный житель. Вероятным источником вспышки был один из местных популярных магазинов, сотрудники которого не прошли вакцинацию.

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