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Екатеринбуржец сжег дотла машину многодетной матери и скрылся на велосипеде

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 05:33
Происшествия
Екатеринбуржец сжег дотла машину многодетной матери и скрылся на велосипеде
35.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба УМЧС России по Вологодской области

Екатеринбург, 14 ноября. Велосипедист спалил дотла автомобиль Mazda CX-5, который принадлежал овдовевшей матери троих детей, после чего в считанные секунды скрылся. Инцидент произошел в Екатеринбурге, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Происшествие случилось на парковке у ресторана «Япона Мама» на улице Опалихинской, 43. Поджигатель приехал к припаркованной Mazda на велосипеде. Нарушителю потребовалось несколько секунд, после чего машину разразило пламя. Сейчас пострадавшая ищет очевидцев поджога или тех, кто узнает поджигателя.

«Денег на новую машину нет, еще и ипотека. Это не просто машина и кусок железа, а большая память. Она досталась в наследство мне и детям от их погибшего отца, военного летчика, героя. Она была нашей палочкой-выручалочкой и защитой», — заявила пострадавшая Екатерина в беседе с изданием Е1.RU.

На место оперативно прибыли пожарные и приступили к ликвидации пламени. Однако спасти автомобиль не получилось — «Мазда» полностью выгорела. По факту инцидента проводится проверка.

На днях екатеринбуржец совершил попытку ограбления крупного банка «Ак Барс». Полиция занята поисками преступника.

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