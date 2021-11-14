Екатеринбуржец сжег дотла машину многодетной матери и скрылся на велосипеде

Екатеринбург, 14 ноября. Велосипедист спалил дотла автомобиль Mazda CX-5, который принадлежал овдовевшей матери троих детей, после чего в считанные секунды скрылся. Инцидент произошел в Екатеринбурге, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Происшествие случилось на парковке у ресторана «Япона Мама» на улице Опалихинской, 43. Поджигатель приехал к припаркованной Mazda на велосипеде. Нарушителю потребовалось несколько секунд, после чего машину разразило пламя. Сейчас пострадавшая ищет очевидцев поджога или тех, кто узнает поджигателя.

«Денег на новую машину нет, еще и ипотека. Это не просто машина и кусок железа, а большая память. Она досталась в наследство мне и детям от их погибшего отца, военного летчика, героя. Она была нашей палочкой-выручалочкой и защитой», — заявила пострадавшая Екатерина в беседе с изданием Е1.RU.

На место оперативно прибыли пожарные и приступили к ликвидации пламени. Однако спасти автомобиль не получилось — «Мазда» полностью выгорела. По факту инцидента проводится проверка.

На днях екатеринбуржец совершил попытку ограбления крупного банка «Ак Барс». Полиция занята поисками преступника.