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Волонтеры ведут поиски пропавшей девятилетней девочки в Екатеринбурге

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 04:35
Происшествия
Волонтеры ведут поиски пропавшей девятилетней девочки в Екатеринбурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 14 ноября. Девятилетняя девочка пропала вечером 13 ноября. К поискам юной екатеринбурженки присоединились спасатели и отряд волонтеров «Лиза Алерт».

Известно, что девятилетний ребенок не вернулся домой с прогулки. Родители девочки обратились в полицию. Вместе с волонтерами они будут прочесывать жилой район Екатеринбурга Химмаш.

«Гуляла на Химмаше и не вернулась домой», — пояснили в поисковом отряде.

Рост ребенка составляет 145 сантиметров. Телосложение худощавое, глаза карие, а волосы каштановые. Девочка была одета в темно-синий пуховик с капюшоном. Под ним — розовая кофта и спортивные штаны с белой полоской. На ногах были серые колготки и золотистые полусапоги, а на голове — шапка с помпоном.

Волонтеры и спасатели уже больше недели ищут десятилетнего мальчика. Он пропал во время охоты со своим отцом в Волховском районе Ленобласти. Задействованы водолазы, которые обследуют дно реки Сясь.

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