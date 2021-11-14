Волонтеры ведут поиски пропавшей девятилетней девочки в Екатеринбурге

Екатеринбург, 14 ноября. Девятилетняя девочка пропала вечером 13 ноября. К поискам юной екатеринбурженки присоединились спасатели и отряд волонтеров «Лиза Алерт».

Известно, что девятилетний ребенок не вернулся домой с прогулки. Родители девочки обратились в полицию. Вместе с волонтерами они будут прочесывать жилой район Екатеринбурга Химмаш.

«Гуляла на Химмаше и не вернулась домой», — пояснили в поисковом отряде.

Рост ребенка составляет 145 сантиметров. Телосложение худощавое, глаза карие, а волосы каштановые. Девочка была одета в темно-синий пуховик с капюшоном. Под ним — розовая кофта и спортивные штаны с белой полоской. На ногах были серые колготки и золотистые полусапоги, а на голове — шапка с помпоном.

Волонтеры и спасатели уже больше недели ищут десятилетнего мальчика. Он пропал во время охоты со своим отцом в Волховском районе Ленобласти. Задействованы водолазы, которые обследуют дно реки Сясь.