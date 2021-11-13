Вылетевший на красный свет мотоциклист устроил ДТП с легковушкой на Урале

Екатеринбург, 13 ноября. Мотоцикл решил проскочить перекресток на красный сигнал светофора, но протаранил совершавший поворот автомобиль. ДТП зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

На видеозаписи, которая появилась в одном из пабликов в социальных сетях, видно, что мотоциклист ехал через перекресток и врезался в машину, которая в этот момент поворачивала на другую улицу.

После столкновения водитель мотоцикла перелетел через автомобиль. Случайные очевидцы сразу вызвали скорую помощь. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее школьник на мотоцикле устроил смертельное ДТП в Челябинской области. Вместе с 14-летним подростком ехал 26-летний пассажир, который получил несовместимые с жизнью травмы.