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Пьяная компания ограбила таксиста и напала на молодую девушку в Екатеринбурге
Происшествия
Пьяная компания ограбила таксиста и напала на молодую девушку в Екатеринбурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 13 ноября. Нетрезвая группа людей избила и отобрала деньги у водителя такси, после чего хотела ограбить мимо проходящую девушку. Издание Е1 сообщило, что происшествие случилось в Екатеринбурге.

Сперва компания пьяных местных жителей начала бить по автомобилю такси, после чего с ними вышел поговорить водитель. Три человека сразу накинулись на мужчину с кулаками. Во время драки из машины выбежала девушка. Перепуганной пассажирке удалось добраться до подруги и вызвать наряд полиции. Злоумышленники забрали у таксиста 3 000 рублей, разбили его телефон и выбросили ключи от автомобиля.

«Ко мне подбежали два парня, схватили за рукав, потребовали денег. Я одному в рожу и бежать», — рассказала девушка, на которую попытались напасть пьяные екатеринбуржцы.

Местная жительница позже отправилась искать дебоширов вместе с полицейскими. Пока неизвестно, удалось ли задержать правонарушителей.

В Екатеринбурге на днях кассирша избила посетительницу магазина, которая пришла за хлебом без QR-кода. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.

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