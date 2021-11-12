Спасатели вывели 28 жильцов из горящей многоэтажки в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил, 12 ноября. Десятиэтажный дом загорелся ночью на улице Булата Окуджавы. Спасатели помогли выйти из горящего здания 28 людям, среди которых было восемь детей.

По данным регионального ГУ МЧС, информация о пожаре поступила в ведомство в 04:48 (02:48 мск). Звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам были эвакуированы 28 человек. Также спасатели провели эвакуацию 35 жильцов. Во время инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что пожар повредил домашнее имущество и обшивку балкона в квартирах, которые расположены на втором и третьем этажах десятиэтажного дома. Огонь удалось полностью ликвидировать в 05:38 (03:38 мск).

Ранее в Ноябрьске загорелся жилой двухэтажный дом. Свыше 50 человек были оперативно эвакуированы спасателями, причины пожара устанавливаются, сообщает URA.RU.