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Происшествия
Сотрудники МЧС спасли человека из задымленной в результате пожара квартиры в Екатеринбурге
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Сотрудники МЧС спасли человека из задымленной в результате пожара квартиры в Екатеринбурге
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли человека из задымленной в результате пожара квартиры в Екатеринбурге
78.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Екатеринбург, 10 ноября. Огонь вспыхнул в одной из квартир пятиэтажного дома Екатеринбурга 9 ноября. Самостоятельно из пожара эвакуировали 20 человек, еще одному понадобилась помощь, сообщили в МЧС России.

Пожар зафиксировали на улице Посадской, 40/2 в 23:31. Самостоятельно покинуть квартиры смогли 20 человек, включая десятерых детей. Известно, что пламя охватило помещение на первом этаже, пишет «Комсомольская правда».

«Огнеборцами с помощью спасустройств спасен один человек», — рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Стало известно, что в квартире загорелись домашние вещи. Пламя распространилось на площади два квадратных метра. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали огонь за шесть минут.

Еще один пожар произошел в городе Октябрьском в Башкирии. Прибывшие на место спасатели обнаружили задымление в квартире на девятом этаже. Огнеборцы успели вывести из горящего здания десять человек.

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