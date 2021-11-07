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Мороженое для веганов и сторонников ЗОЖ начали производить в Екатеринбурге

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 19:40
Общество
Мороженое для веганов и сторонников ЗОЖ начали производить в Екатеринбурге
inmarko.ru  /  inmarko.ru

Екатеринбург, 7 ноября. Сотрудники хладокомбината №3 в Екатеринбурге запустили производство мороженого для веганов и последователей ЗОЖ. Новый десерт называется Vegaice.

Сейчас продукт вышел на рынок в России. Однако в будущем его планируют импортировать в Монголию, Китай, Азербайджан и Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе хладокомбината.

«Такой продукт отвечает растущему спросу населения на продукты ЗОЖ и отвечает трендам здорового питания. Но пока у нас в стране покупки десертов на основе растительного молока составляют менее 0,01 доли от общего объема производства мороженого и замороженных десертов»,— объяснила главный технолог Союза мороженщиков России Наталья Уткина.

Новые десерты изготавливают без добавления продуктов животного происхождения. Мороженое представляет собой сладкий взбитый замороженный десерт на основе растительного молока, в частности миндального, соевого или кокосового, пишет «Коммерсантъ».

Производство сгущенного молока снизилось на 10% в 2021 году в России, сообщалось ранее. По мнению аналитика Алексея Воронина большую роль в этом сыграла возросшая популярность ЗОЖ среди жителей страны.

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