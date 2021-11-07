Охранник ТЦ избил женщину из-за сертификата о вакцинации в Екатеринбурге

Екатеринбург, 7 ноября. Охранник торгового центра «Кит» в Екатеринбурге избил посетительницу, потому что ему показалось, ее сертификат о прививке против коронавируса является ненастоящим.

Потерпевшая сообщила, что подошла к охраннику и показала сертификат, который ей дали во время прохождения вакцинации в торговом центре. Первый охранник сообщил, что они не могут ее впустить по этим справкам, так как такие можно самостоятельно напечатать на принтере.

Второй сотрудник начал огрызаться и обвинять женщину в том, что она сама и напечатала сертификат. После этого он сообщил, что на справке нужна синяя печать. По ее словам, охранник даже опустился до оскорблений и начал называть ее «тупой». Женщина не растерялась и ударила его файликом со справкой по лицу.

В результате охранник вытащил женщину на улицу и упер в столб. Прохожие увидели это и бросились помогать потерпевшей, но охранник перекинул пострадавшую через себя и прижал коленом к земле. В итоге очевидцы вызвали полицию. Жительница Екатеринбурга получила синяк и сотрясение мозга.

Американские правоохранители недавно подожгли мужчину, который пришел к ним в отдел, ударом электрошокера. Американец перед этим облил себя дезинфицирующей жидкостью.