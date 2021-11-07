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Злоумышленница обманом выманила у блокадницы 1,2 млн рублей в Екатеринбурге
Происшествия
Злоумышленница обманом выманила у блокадницы 1,2 млн рублей в Екатеринбурге
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Екатеринбург, 7 ноября. Мошенница обманула пенсионерку, которая пережила блокаду в Ленинграде, и украла у нее 1,2 миллиона рублей.

Преступница представилась племянницей пенсионерки и сказала, что якобы устроила ДТП, когда переходила дорогу во время работы запрещающего сигнала. В вымышленной аварии травмы получила находившаяся за рулем женщина, которая беременна двойней.

«Для того чтобы меня не посадили, от тети потребовали деньги. Она отдала», — прокомментировала племянница.

Сообщается, что блокадница находится в здравом уме. Женщина обычно ведет себя осторожно. Пенсионерка при этом умеет пользоваться смартфоном и не разговаривает по телефону с незнакомыми людьми. Но в этой ситуации голос злоумышленница показался похож на голос племянницы.

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга недавно задержали мошенника, который обокрал 71-летнюю женщину на 43 тысячи рублей. Злоумышленник пробрался в квартиру пенсионерки под предлогом продажи норковой шубы.

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