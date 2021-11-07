Коронавирусные ограничения сохранятся в Свердловской области после нерабочих дней

Екатеринбург, 7 ноября. Власти Свердловской области не стали продлевать нерабочие дни, но ограничения против распространения коронавируса остаются в силе.

Так, жителям региона без QR-кода нельзя пройти в торговые центры, рестораны, фитнес-клубы и другие общественные места. QR-код не требуется для детей, но без сопровождения родителей их не пропустят в ТЦ.

Ученики начальных классов выходят в школу в соответствии с обычным учебным графиком. Школьники старше 5-го класса остаются учиться на дистанте по меньшей мере до 13 ноября.

Дошкольные учреждения также возобновят свою работу. Группы должны ходить на прогулку по отдельности, а игрушки требуется дезинфицировать ежедневно.

Университетам оставили право определять форму обучения самостоятельно. Так, УРФУ уже заявил о возвращении к очным занятиям, а УГМУ объявил об уходе на дистант.

Согласно новым поправкам, работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим тех, кто не привился хотя бы первым компонентом. Исключениями являются незаменимость сотрудника и медпоказания.

Ранее власти Урала рекомендовали переводить на удаленку невакцинированных работников. Также в регионе утвердили расширенный список мест, куда местные жители могут попасть без предъявления QR-кода.