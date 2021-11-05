Пятилетний житель Нижнего Тагила обматерил таксиста за отказ везти его семью

Нижний Тагил, 5 ноября. Конфликт с участием маленького мальчика и водителя такси произошел в Нижнем Тагиле. Ребенку не понравился отказ мужчины обслуживать его семью.

Водитель приехал на вызов к семейной паре с ребенком, однако при себе у них не было детского кресла. В комментарии к заказу они тоже не указали, что поедут с несовершеннолетним пассажиром. В итоге таксист отказался везти семью, о чем рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Родители пытались убедить водителя предоставить им услугу, несмотря на отсутствие кресла. Затем в ситуацию вмешался мальчик, на вид которому было около пяти лет. Ребенок послал таксиста на три буквы, чем вызвал улыбку на лицах своих родственников. Все происходящее водитель снимал на камеру смартфона.

Еще один инцидент с участием таксиста ранее произошел в Санкт-Петербурге. Водитель подозревается в нападении на пассажирку и похищении у нее смартфона.