Женщину и ребенка отбросило на проезжую часть в результате ДТП в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил, 5 ноября. ДТП с участием двух пешеходов произошло в Нижнем Тагиле вечером 4 ноября. Авария зафиксирована недалеко от дома № 196 на улице Красноармейской.

Обстоятельства и детали аварии остаются неизвестными. Свидетели происшествия опубликовали кадры с места ДТП, на которых запечатлены женщина и ребенок. Они лежат посреди проезжей части, а рядом стоит автомобиль серого цвета. Снимки представлены порталом TagilCity.ru.

Сейчас оба пострадавших находятся в больнице. Информация о тяжести полученных ими травм не уточняется. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить причины произошедшего.

Еще одно ДТП с пострадавшими ранее произошло в Каменске-Уральском. В результате столкновения ВАЗ-2110 и Kia Sorento травмы получила молодая девушка.