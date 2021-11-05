МЧС предупредило жителей Свердловской области о сильном снегопаде 5 ноября

Екатеринбург, 5 ноября. Мощный снегопад и штормовой ветер обрушатся на Свердловскую область 5 ноября. С таким предупреждением выступило региональное МЧС.

Согласно информации синоптиков, в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 19 метров в секунду. На дорогах может образоваться гололед. Жителям и автомобилистам посоветовали быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

«В связи с прогнозируемыми погодными явлениями возможно налипание мокрого снега на провода, что может привести к нарушению энергоснабжения», — предупредили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ближайшие три дня ухудшение погодных условий прогнозируется в регионах Уральского федерального округа. Кроме Екатеринбурга предупреждение о порывистом ветре и снегопаде затронуло Курганскую, Челябинскую области. Ночью температура будет опускаться до -16 градусов.