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Девушка пострадала при столкновении ВАЗ-2110 и Kia в Каменске-Уральском

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 02:47
Происшествия
Девушка пострадала при столкновении ВАЗ-2110 и Kia в Каменске-Уральском
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Каменск-Уральский, 5 ноября. Автомобили ВАЗ-2110 и Kia Sorento столкнулись на пересечении улиц Красных Орлов и Коммунистической молодежи в Каменске-Уральском. Авария произошла днем 4 ноября.

Травмы в результате происшествия получил один человек. Предварительно установлено, что пострадала девушка. Информация о ее состоянии и обстоятельствах столкновения не уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи. В настоящее время устанавливаются причины и детали произошедшей аварии.

ДТП со смертельным исходом ранее произошло на трассе в Калмыкии. В столкновении иномарки и КамАЗа погибла женщина-водитель и ее несовершеннолетний пассажир.

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