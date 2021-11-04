Синоптики предупредили о сильном ветре в ближайшие дни на Урале

Екатеринбург, 4 ноября. Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в ближайшие три дня в регионах Уральского федерального округа. Местами пройдет снег, сообщили синоптики.

Согласно региональным гидрометцентров, в Свердловской области 5 ноября будет переменная облачность. Местами ожидается мокрый снег, на дорогах появится гололедица. Температура воздуха будет до минус восьми градусов ночью.

«В горах до минус 13, днем минус два плюс три, порывы ветра до 15-19 метров в секунду», – добавили синоптики.

Скорость ветра в Курганской области достигнет 12 метров в секунду. Ночью температура опустится до минус 16 градусов, а днем поднимется до плюс четырех градусов. Подобная ситуация ожидается в Челябинской области.

Ухудшение погодных условий прогнозируется в Москве в ночь на 5 ноября. Власти столицы предупредили о возвращении сильного тумана. Видимость составит около 200-500 градусов. Аналогичная ситуация была 2 ноября, пишет «Царьград».