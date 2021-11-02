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Власти Урала рекомендовали переводить на удаленку невакцинированных работников

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 23:58
Общество
Власти Урала рекомендовали переводить на удаленку невакцинированных работников
pixabay.com  /  StartupStockPhotos

Екатеринбург, 2 ноября. Невакцинированных хотя бы одним компонентом вакцины сотрудников в Свердловской области рекомендовали перевести на удаленный режим работы. Об этом заявил заместитель губернатора региона Павел Креков в ходе брифинга.

По его словам, детали рекомендаций будут опубликованы в ближайшее время. Он отметил, что было решено перенести крайний срок вакцинации вторым компонентом препарата от коронавируса до 1 декабря. Переводить на удаленку непривитых сотрудников рекомендовано уже с 8 ноября.

Ранее власти Свердловский утвердили расширенный список мест, куда местные жители могут попасть без предъявления QR-кода о вакцинации от коронавирусной инфекции. Отмечается, что теперь свердловчане без сертификата о вакцинации могут посетить объекты розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, салонов оптики, ортопедических салонов, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости).

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урал пандемия удаленка
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