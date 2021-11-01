Екатеринбуржец спасался бегством от семи преследователей с битами

Екатеринбург, 1 ноября. Массовая драка произошла минувшей ночью в Екатеринбурге. По улице Щербакова семеро парней гонялись с битами за мужчиной, который пытался убежать от преследователей. Кадры конфликта появились в соцсетях.

На опубликованных видеороликах можно увидеть, как мужчина в белой кофте вступает в конфликт с группой людей, вооруженных бейсбольными битами. После этого молодой человек бросается наутек через проезжую часть, едва не угодив под колеса проезжающего автомобиля. Сбегающему удается перепрыгнуть через ограждения, но он падает и его едва не настигают преследователи. Однако спустя буквально пару секунд мужчина быстро встает и стремительно мчится от группы екатеринбуржцев.

«Мужчину в белом били, потом с битами за ним побежали», — поделилась одна из местных жительниц.

Как отметили свидетели произошедшего, после погони конфликт продолжился. Официальных комментариев от местного УМВД пока не поступало.

На днях в Екатеринбурге группа подростков едва не убила майора полиции во время ограбления. На данный момент почти всех малолетних преступников удалось задержать.