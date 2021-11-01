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Екатеринбуржец спасался бегством от семи преследователей с битами

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 06:13
Происшествия
Екатеринбуржец спасался бегством от семи преследователей с битами
flickr.com  /  Фото Москвы Moscow-Live.ru

Екатеринбург, 1 ноября. Массовая драка произошла минувшей ночью в Екатеринбурге. По улице Щербакова семеро парней гонялись с битами за мужчиной, который пытался убежать от преследователей. Кадры конфликта появились в соцсетях.

На опубликованных видеороликах можно увидеть, как мужчина в белой кофте вступает в конфликт с группой людей, вооруженных бейсбольными битами. После этого молодой человек бросается наутек через проезжую часть, едва не угодив под колеса проезжающего автомобиля. Сбегающему удается перепрыгнуть через ограждения, но он падает и его едва не настигают преследователи. Однако спустя буквально пару секунд мужчина быстро встает и стремительно мчится от группы екатеринбуржцев.

«Мужчину в белом били, потом с битами за ним побежали», — поделилась одна из местных жительниц.

Как отметили свидетели произошедшего, после погони конфликт продолжился. Официальных комментариев от местного УМВД пока не поступало.

На днях в Екатеринбурге группа подростков едва не убила майора полиции во время ограбления. На данный момент почти всех малолетних преступников удалось задержать.

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