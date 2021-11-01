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Похолодание до минус 23 градусов ожидается в Свердловской области на этой неделе
Общество
Похолодание до минус 23 градусов ожидается в Свердловской области на этой неделе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 1 ноября. Уже в начале ноября на север Свердловской области придет по-настоящему зимняя погода. Столбики термометров местами опустятся до 23 градусов ниже нуля.

По данным местного отделения Гидрометцентра, в первый день ноября будет довольно тепло — от одного до шести градусов со знаком плюс. Где-то выпадут осадки в виде мокрого снега.

В ночь на 2 ноября температура опустится до минус десяти градусов, а на севере региона похолодает до 23. Днем ожидается минус три-восемь, местами до минус 13 градусов.

В Екатеринбурге 1 ноября температура воздуха будет на уровне плюс двух-четырех градусов ночью и до шести днем. Не исключено выпадение мокрого снега.

Однако на большей части европейской части России в ноябре прогнозируется весьма теплая погода. Температура воздуха значительно будет превышать средние значения последнего месяца осени.

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