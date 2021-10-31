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Городской автобус сломал две ноги пятилетней девочке в Свердловской области
Происшествия
Городской автобус сломал две ноги пятилетней девочке в Свердловской области
Невские Новости  /  Антоний Киш

Екатеринбург, 31 октября. Рейсовый автобус переехал пятилетнюю девочку, которая вместе с братьями каталась на ледянке вблизи дороги в поселке Черемухово в Свердловской области.

Девочка, катаясь на ледянке, съехала под колеса автобуса. В результате инцидента ребенок получил переломы ног. Об этом сообщает E1.RU.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса ПАЗ-32054 при движении по улице Ленина со стороны дома № 34 в сторону улицы Вокзальной допустил наезд на ребенка, скатившегося на ледянке на проезжую часть. Ребенок выехал неожиданно для водителя, справа налево по ходу движения транспортного средства», — рассказали в областном ГИБДД.

На помощь девочке прибежали два брата шести и семи лет. Автобусом управлял 57-летний водитель со стажем в 16 лет по категории «Д». Он был трезв и рассказал, что не увидел детей. Информацию о произошедшем направят в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее спасатели нашли труп на месте сгоревшего автобуса в Москве. По предварительным данным, смерть гражданина наступила не из-за пожара.

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