Дети в Свердловской области начали чаще жаловаться на депрессивное расстройство

Екатеринбург, 30 октября. Школьники Свердловской области начали чаще жаловаться на депрессивные расстройства психики. Соответствующей информацией поделился психолог Кирилл Бахарев во время пресс-конференции «Интерфакс-Урал».

Бахарев заявил, что в течение этого года дети начали чаще обращаться за помощью при тревожно депрессивных расстройствах. По словам врача, за полгода показатель составлял количество обращений за весь прошлый год. За весь 2021 год врачи собираются принять в 2,5 раза больше пациентов, поделился ожиданиями медик.

Психолог отметил, что за прошлый год за помощью обратилось примерно 2100 детей. В сентябре текущего года этот показатель составлял более 2800 обращений. За помощью идут в большинстве случаев подростки, возраст которых варьируется от 12 до 16 лет. Школьники жалуются на проблемы во взаимоотношениях с родителями и ситуации, которые связаны с учебой.

Психолог Галина Охотникова недавно поделилась советами, который помогут справиться с осенней депрессией. По ее словам, подавленное состояние может ухудшиться из-за нехватки солнца.