Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 04:16
04:11
Общество
Объявленные Путиным нерабочие дни начались во всех регионах России
04:09
Общество
Услуги шаманов и астрологов набрали популярность в России из-за COVID-19
04:08
Общество
Водолеи, Скорпионы и Овны достигают финансового успеха после 40 лет
04:05
Общество
Дети в Свердловской области начали чаще жаловаться на депрессивное расстройство
04:04
Общество
Психолог Решетникова посоветовала читать для борьбы со стрессом в нерабочие дни
04:04
Происшествия
Четырехмесячная девочка скончалась на прогулке с отцом в Саратове
04:00
Общество
Публицист Чаусов проанализировал принцип работы новых «игровых онлайн-пирамид»
03:49
Общество
Вильфанд: жителей Москвы ожидает на выходных теплая погода
03:43
Общество
Гинцбург объяснил заболеваемость COVID-19 среди привитых медленной работой клеток памяти
03:30
Общество
Перепады погоды могут ослабить иммунитет человека
Все новости

Дети в Свердловской области начали чаще жаловаться на депрессивное расстройство
Общество
Дети в Свердловской области начали чаще жаловаться на депрессивное расстройство
pixabay.com

Екатеринбург, 30 октября. Школьники Свердловской области начали чаще жаловаться на депрессивные расстройства психики. Соответствующей информацией поделился психолог Кирилл Бахарев во время пресс-конференции «Интерфакс-Урал».

Бахарев заявил, что в течение этого года дети начали чаще обращаться за помощью при тревожно депрессивных расстройствах. По словам врача, за полгода показатель составлял количество обращений за весь прошлый год. За весь 2021 год врачи собираются принять в 2,5 раза больше пациентов, поделился ожиданиями медик.

Психолог отметил, что за прошлый год за помощью обратилось примерно 2100 детей. В сентябре текущего года этот показатель составлял более 2800 обращений. За помощью идут в большинстве случаев подростки, возраст которых варьируется от 12 до 16 лет. Школьники жалуются на проблемы во взаимоотношениях с родителями и ситуации, которые связаны с учебой.

Психолог Галина Охотникова недавно поделилась советами, который помогут справиться с осенней депрессией. По ее словам, подавленное состояние может ухудшиться из-за нехватки солнца.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Дети в Свердловской области начали чаще жаловаться на депрессивное расстройство
дети депрессия школьники психолог
Комментировать