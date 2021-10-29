Балет «Лебединое озеро» в Екатеринбурге экстренно прервали из-за «минирования» театра

Екатеринбург, 29 октября. Неизвестный сообщил о «заложенной бомбе» в Екатеринбургском театре оперы и балета. В результате этого зрители, артисты и обслуживающий персонал были экстренно эвакуированы.

В момент «минирования» на сцене театра шел показ балета «Лебединое озеро». На мероприятии зафиксировали аншлаг — до начала выступления все билеты были распроданы.

«По предварительной информации, в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что в театре бомба. С середины второго отделения или чуть раньше всех эвакуировали», — поделились в театре с ТАСС.

В Екатеринбурге неделей ранее «заминировали» школу № 36, из-за чего срочно эвакуировали несколько сотен школьников и сотрудников учебного заведения. Позже данные об угрозе не подтвердились.