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Главный парк Екатеринбурга закроет все аттракционы в нерабочие дни
Общество
Главный парк Екатеринбурга закроет все аттракционы в нерабочие дни
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Екатеринбург, 28 октября. Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге в период с 30 октября по 7 ноября приостановит работу аттракционов. Об этом говорится на официальной странице сообщества в Instagram.

При этом парк продолжит свою работу в соответствии с введенными ограничениями. По уточненной информации, ЦПКиО имени Маяковского будет открыт только для прогулок.

«30 и 31 октября квесты в Замке призраков проводиться не будут. В связи с указом об ужесточении антиковидного режима в Свердловской области парк Маяковского вынужден отменить мероприятия, запланированные на празднование Хэллоуина. Также будут закрыты все аттракционы», — говорится в сообщении.

В некоторых российских регионах режим нерабочих дней уже начался. В Москве, по распоряжению мэра города Сергея Собянина, стартовали так называемые длинные выходные, в течение которых, как ожидается, эпидемиологическая ситуация, связанная с угрозой распространения коронавируса, должна улучшиться.

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екатеринбург парк аттракционы режим работы цпкио имени маяковского
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