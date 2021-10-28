Автомобилисты боятся ездить по Екатеринбургу из-за масштабной коммунальной аварии

Екатеринбург, 28 октября. Улицу Малышева в Екатеринбурге затопило вследствие крупной коммунальной аварии. Автомобилисты в соцсетях сообщают, что по одному из перекрестков буквально небезопасно проезжать.

На потоп особенно сильно жалуются жители района Втузгородок. Автолюбители также предостерегают сограждан от езды по перекрестку Гагарина. По словам местных жителей, уровень воды в том районе достигает середины машинной двери.

«Потоп канализации по Малышева от Мира до Гагарина, глубина по фары машин», — поделился один из водителей. «На Гагарина вообще машины встали. Направо поворачивал — там по середину двери потоп. Будьте аккуратны», — предупредил местный житель.

К ликвидации последствий потопа уже привлечены сотрудники аварийной бригады. О пострадавших на данный момент не сообщалось.

Недавно в Екатеринбурге 16 человек погибли после употребления «паленого» алкоголя. Специалисты обнаружили в напитках смертельное вещество — метанол.