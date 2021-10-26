Власти Свердловской области могут ввести новые ограничения в связи с COVID-19

Екатеринбург, 26 октября. Роспотребнадзор предложил и. о. губернатора Алексею Шмыкову ввести в Свердловской области новый локдаун.

В письме ведомства предлагается ввести ограничения по всему региону. Такое предложение поступило на фоне сложной эпидобстановки в Свердловской области.

Так, с 28 октября по 8 ноября могут закрыть заведения общепита, объекты розничной торговли, салоны красоты, бани, прачечные, театры, музеи, бассейны кинотеатры и прочее. Об этом сообщает «E1.ru».

Общепиту разрешат работать навынос. Также ведомство предложило ввести каникулы в детских садах, спортивных секциях и школах. Роспотребнадзор рассматривает вероятность остановки предоставления государственных услуг, включая МФЦ.

Ранее сразу в нескольких регионах России начались нерабочие дни, введенные в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Выходные стартовали 25 октября в Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае.