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Власти Свердловской области могут ввести новые ограничения в связи с COVID-19

  /   Обновлено: 26 октября 2021 05:16
Общество
Власти Свердловской области могут ввести новые ограничения в связи с COVID-19
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Екатеринбург, 26 октября. Роспотребнадзор предложил и. о. губернатора Алексею Шмыкову ввести в Свердловской области новый локдаун.

В письме ведомства предлагается ввести ограничения по всему региону. Такое предложение поступило на фоне сложной эпидобстановки в Свердловской области.

Так, с 28 октября по 8 ноября могут закрыть заведения общепита, объекты розничной торговли, салоны красоты, бани, прачечные, театры, музеи, бассейны кинотеатры и прочее. Об этом сообщает «E1.ru».

Общепиту разрешат работать навынос. Также ведомство предложило ввести каникулы в детских садах, спортивных секциях и школах. Роспотребнадзор рассматривает вероятность остановки предоставления государственных услуг, включая МФЦ.

Ранее сразу в нескольких регионах России начались нерабочие дни, введенные в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Выходные стартовали 25 октября в Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае.

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