Два человека пострадали при взрыве газа в екатеринбургской пятиэтажке

Екатеринбург, 24 октября. Жителей пятиэтажки в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о взрыве газа. Эвакуированы 20 жильцов.

ЧП произошло в жилом доме в Екатеринбурге. Хлопок газовоздушной смеси произошел в одной из квартир пятиэтажного дома на кухне во время готовки еды.

Сотрудники МЧС работают на месте происшествия. На данный момент известно, что эвакуированы 20 жильцов. В результате хлопка не произошло возгорания. Сообщается, что в квартире, где произошел взрыв, остался целым даже натяжной потолок.