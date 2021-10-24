Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 21:23
21:23
Армия
Lockheed Martin показала облик будущего гиперзвукового ракетного комплекса OpFires
21:19
Весь мир
Основатель Twitter заявил о начале гиперинфляции в США
21:14
Весь мир
Турецкая оппозиция обвинила Эрдогана в сознательном развитии дипломатического кризиса
21:09
Весь мир
«Братья-мусульмане» мобилизовали боевиков для срыва выборов в Ливии
21:08
Армия
Фрегаты ВМС Великобритании вооружат ракетами Martlet для борьбы с быстроходными катерами
21:07
Шоу-бизнес
Виктория Боня призналась, что стеснялась своей внешности из-за буллинга в школе
20:59
Весь мир
Центральноафриканские СМИ раскритиковали Францию за вмешательство во внутренние дела республики
20:59
Общество
Спасатели из Ростова спасли двух котят от гибели в теплотрассе
20:56
Спорт
«Зенит» разгромил «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ
20:54
Весь мир
Ndjoni Sango: международное сообщество закрывает глаза на действия боевиков в ЦАР
Все новости

Два человека пострадали при взрыве газа в екатеринбургской пятиэтажке

  /   Обновлено: 24 октября 2021 20:30
Происшествия
Два человека пострадали при взрыве газа в екатеринбургской пятиэтажке
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Екатеринбург, 24 октября. Жителей пятиэтажки в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о взрыве газа. Эвакуированы 20 жильцов.

ЧП произошло в жилом доме в Екатеринбурге. Хлопок газовоздушной смеси произошел в одной из квартир пятиэтажного дома на кухне во время готовки еды.

Сотрудники МЧС работают на месте происшествия. На данный момент известно, что эвакуированы 20 жильцов. В результате хлопка не произошло возгорания. Сообщается, что в квартире, где произошел взрыв, остался целым даже натяжной потолок.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Два человека пострадали при взрыве газа в екатеринбургской пятиэтажке
взрыв чп газ
Комментировать