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Правительство Свердловской области введет систему QR-кодов с 30 октября
Общество
Правительство Свердловской области введет систему QR-кодов с 30 октября
pixabay.com  /  geralt

Екатеринбург, 22 октября. Власти Свердловской области приняли решение о переносе даты введения системы QR-кодов на территории региона. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель губернатора области Павел Креков.

Согласно изменениям, система QR-кодов вводится в Свердловской области с 30 октября. Ранее такую меру планировали ввести с 8 ноября. Нерабочие выходные дни в регионе также начнутся с 30 октября и продлятся до 7 ноября. Отмечается, что власти не планируют продлевать каникулы для школьников.

Как сообщалось ранее, власти Кировской области вводят систему QR-кодов с 25 октября. Получить их можно после прохождения процедуры вакцинации, а также при наличии справки, свидетельствующей о перенесенном заболевании.

Вакцинация является одним из наиболее эффективных способов защиты организма от заражения коронавирусной инфекции. Она позволяет сформировать коллективный иммунитет к заболеванию. В России данную процедуру можно пройти бесплатно. После ее прохождения, гражданин может получить QR-код на портале государственных услуг.

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