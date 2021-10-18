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Губернатор Свердловской области Куйвашев ушел в плановый отпуск до 11 ноября
Политика
Губернатор Свердловской области Куйвашев ушел в плановый отпуск до 11 ноября
gubernator96.ru  /  Администрация Губернатора Свердловской области

Екатеринбург, 18 октября. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на три с половиной недели отправился в очередной плановый отпуск, сообщает региональный департамент информационной политики.

Известно, что отпуск начинается 18 октября и продлится до 11 ноября.

«Во время отсутствия главы региона его обязанности будут возложены на первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова», — уточнили в департаменте.

Ранее сообщалось, что 8 октября депутаты Заксобрания Свердловской области назначили Алексея Шмыкова первым заместителем губернатора региона. Занимавший эту должность экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский перешел на работу в Совет Федерации в сентябре 2021 года по итогам выборов.

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екатеринбург свердловская область куйвашев
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