Губернатор Свердловской области Куйвашев ушел в плановый отпуск до 11 ноября

Екатеринбург, 18 октября. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на три с половиной недели отправился в очередной плановый отпуск, сообщает региональный департамент информационной политики.

Известно, что отпуск начинается 18 октября и продлится до 11 ноября.

«Во время отсутствия главы региона его обязанности будут возложены на первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова», — уточнили в департаменте.

Ранее сообщалось, что 8 октября депутаты Заксобрания Свердловской области назначили Алексея Шмыкова первым заместителем губернатора региона. Занимавший эту должность экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский перешел на работу в Совет Федерации в сентябре 2021 года по итогам выборов.