«Известия»: продавца смертельного спирта в Екатеринбурге неоднократно штрафовали

Екатеринбург, 18 октября. Источники газеты «Известия» рассказали об обстоятельствах, приведших к гибели 18 человек от отравления метанолом в Свердловской области.

Отмечается, что о торговле спиртом в розлив в павильоне № 50 на Ботаническом рынке Екатеринбурга правоохранительные органы знали как минимум два года. По информации знакомого с ситуации источника, владельца бизнеса многократно штрафовали. Последний штраф был спустя пять дней после первых смертей.

Координатор свердловского «Народного контроля» Дмитрий Чукреев рассказал «Известиям», что организация не раз обращала внимание владельцев рынка на злополучный павильон. После рейдов охранники убирали коробки, но потом все возвращалось, заявил он.

Адвокат Дмитрий Пуляев считает, что нынешнее законодательство позволяет выгнать с рынка продавцов паленой водки. По его словам, участкового уполномоченного вполне могут привлечь к ответственности за невыполнение служебных обязанностей.

Ранее стало известно, что с 7 по 14 октября 16 человек погибли после употребления алкоголя в Екатеринбурге. Также сообщается о двух погибших в Ревде и в Нижнем Тагиле.