Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 01:47
01:41
Общество
Жирное мясо и алкоголь вошли в список плохих для сна продуктов
01:41
Общество
Экстрасенс Дэвис предсказала скорую коронацию принца Уильяма
01:29
Экономика
Финансист Спиваков посоветовал использовать кредитную карту для ежедневных трат
01:19
Политика
ABC Nyheter: Украина постепенно распадается
01:06
Общество
Адвокат Жаров объяснил, почему суд отдает детей биологическим родственникам
01:01
Экономика
Минэкономразвития снизило прогноз по росту доходов россиян на 0,5%
00:55
Экономика
Более 60% международных компаний намерены увеличить присутствие в России к 2024 году
00:53
Экономика
Зеленский назвал нормальными цены на газ для украинцев
00:52
Общество
Покупка сильнодействующих лекарств без рецепта может обернуться для россиян штрафом
00:52
Происшествия
Трехлетняя девочка пострадала в аварии в Тверской области
Все новости

«Известия»: продавца смертельного спирта в Екатеринбурге неоднократно штрафовали
Общество
«Известия»: продавца смертельного спирта в Екатеринбурге неоднократно штрафовали
39.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Екатеринбург, 18 октября. Источники газеты «Известия» рассказали об обстоятельствах, приведших к гибели 18 человек от отравления метанолом в Свердловской области.

Отмечается, что о торговле спиртом в розлив в павильоне № 50 на Ботаническом рынке Екатеринбурга правоохранительные органы знали как минимум два года. По информации знакомого с ситуации источника, владельца бизнеса многократно штрафовали. Последний штраф был спустя пять дней после первых смертей.

Координатор свердловского «Народного контроля» Дмитрий Чукреев рассказал «Известиям», что организация не раз обращала внимание владельцев рынка на злополучный павильон. После рейдов охранники убирали коробки, но потом все возвращалось, заявил он.

Адвокат Дмитрий Пуляев считает, что нынешнее законодательство позволяет выгнать с рынка продавцов паленой водки. По его словам, участкового уполномоченного вполне могут привлечь к ответственности за невыполнение служебных обязанностей.

Ранее стало известно, что с 7 по 14 октября 16 человек погибли после употребления алкоголя в Екатеринбурге. Также сообщается о двух погибших в Ревде и в Нижнем Тагиле.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Известия»: продавца смертельного спирта в Екатеринбурге неоднократно штрафовали
урал екатеринбург контрафактный алкоголь ботанический рынок отравление метанолом
Комментировать