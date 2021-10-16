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Шестнадцать человек погибли после употребления алкоголя в Екатеринбурге

  /   Обновлено: 16 октября 2021 16:54
Происшествия
Шестнадцать человек погибли после употребления алкоголя в Екатеринбурге
pixabay.com

Екатеринбург, 16 октября. Более 10 человек скончались в больницах Екатеринбурга после употребления контрафактного алкоголя. В жидкости обнаружено смертельное вещество — метанол.

Координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев сообщил, что незаконный розлив происходил на Ботаническом рынке, расположенном по адресу улица Патриса Лумумбы, 4. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали предпринимателя, который причастен к продаже суррогата.

Тем временем восемь уголовных дел возбуждены по факту отравления оренбуржцев суррогатным алкоголем. Смертельные случаи были зафиксированы сразу в четырех районах Оренбургской области. В результате погибли 34 человека, еще 30 пострадали.

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алкоголь метанол чукреев
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