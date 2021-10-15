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Пожарные тушат горящие пилораму и автосервис в Свердловской области
Происшествия
Пожарные тушат горящие пилораму и автосервис в Свердловской области
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Березовский, 15 октября. Частная пилорама вспыхнула в Березовском Свердловской области. Чуть позднее огонь перебросился на расположенный рядом автосервис.

Сигнал о происшествии поступил на пульт экстренных служб в 20:58 по московскому времени. Пожар разгорелся на улице Уральской. Уже через десять минут на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.

Огонь охватил кровлю частной деревянной пилорамы и затронул здание автосервиса. С территории последнего оперативно вынесли четыре баллона с газом. О пострадавших в результате инцидента не сообщается, уточнили в региональном МЧС.

Тушением пожара занимаются 26 человек и девять единиц техники. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Спасатели ранее потушили пожар в автосервисе на юге Москвы. В результате инцидента были уничтожены десять автомобилей, припаркованные на территории сгоревшей организации.

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