Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 октября 08:01
07:58
Армия
Первые подразделения С-500 «Прометей» встанут на защиту Москвы
07:52
Общество
Жилые дома со встроенными огородами могут появиться в России через три года
07:51
Шоу-бизнес
Победившая коронавирус МакSим отправилась в паломничество по святым местам Крыма
07:48
Политика
Кисида объявил о создании в Японии защиты против гиперзвуковых ракет
07:47
Происшествия
Три ребенка попали в больницу с травмами после пожара в тюменской квартире
07:42
Армия
Российские инженеры создали прицел для эффективной стрельбы из крупнокалиберного пулемета
07:40
Происшествия
Пять туристов перевернулись в лодке у маяка Анива на Сахалине
07:34
Общество
Гастроэнтеролог Бережная перечислила возможные причины появления изжоги
07:29
Происшествия
Житель Владивостока предстанет перед судом из-за гибели двух детей во время тушения пожара
07:26
Общество
Семь опасных недостроенных зданий снесли в Хабаровске
Все новости

Девочка-подросток попала под грузовой поезд на севере Свердловской области
Происшествия
Девочка-подросток попала под грузовой поезд на севере Свердловской области
pixabay.com

Екатеринбург, 13 октября. Девочка-подросток, переходившая через пути в наушниках, попала под грузовой поезд на 126-м километре Свердловской железной дороги на станции Ляля.

Пострадавшая осталась жива, однако получила травмы и была доставлена в местную больницу. Об этом сообщили в уральской транспортной прокуратуре.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновение избежать не удалось. В результате ребенок получил многочисленные травмы. Пострадавшая доставлена в Новолялинскую районную больницу», — рассказали в ведомстве.

Сотрудниками следственных служб была организована проверка. В результате нее оценят соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Похожее происшествие в Калининградской области ранее закончилось более печальными последствиями. Поезд сбил насмерть 42-летнего мужчину.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Девочка-подросток попала под грузовой поезд на севере Свердловской области
подросток происшествие свердловская область грузовой поезд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru