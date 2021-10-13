Девочка-подросток попала под грузовой поезд на севере Свердловской области

Екатеринбург, 13 октября. Девочка-подросток, переходившая через пути в наушниках, попала под грузовой поезд на 126-м километре Свердловской железной дороги на станции Ляля.

Пострадавшая осталась жива, однако получила травмы и была доставлена в местную больницу. Об этом сообщили в уральской транспортной прокуратуре.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновение избежать не удалось. В результате ребенок получил многочисленные травмы. Пострадавшая доставлена в Новолялинскую районную больницу», — рассказали в ведомстве.

Сотрудниками следственных служб была организована проверка. В результате нее оценят соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Похожее происшествие в Калининградской области ранее закончилось более печальными последствиями. Поезд сбил насмерть 42-летнего мужчину.