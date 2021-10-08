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Школы и детские сады Екатеринбурга проверяют после сообщений об угрозах вооруженного нападения

  /   Обновлено: 08 октября 2021 09:24
Происшествия
Школы и детские сады Екатеринбурга проверяют после сообщений об угрозах вооруженного нападения
vk.com  /  ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Екатеринбург, 8 октября. Сотрудники правоохранительных органов проверяют школы и детские сады Екатеринбурга после сообщений в родительских чатах об угрозах нападения.

Информация, что на детские учреждения собираются напасть несколько стрелков, появилась в родительских чатах. Сотрудники Росгвардии проверили школы и сады отдаленных территорий, и провели инструктаж в случае угрозы.

Начальник пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых обратился к родителям с просьбой не паниковать и не поддаваться на провокации.

Тем временем врачи в Перми выписали из больницы последнего пострадавшего при вооруженной атаке на вуз. Сам молодой человек, который устроил вооруженное нападение на учебное заведение, находится в больнице. Он получил тяжелые ранения при задержании. Жертвами стрельбы стали шесть человек, более 40 пострадали.

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росгвардия школы сады
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