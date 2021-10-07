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Вылеты трех авиарейсов задерживаются в екатеринбургском аэропорту Кольцово
Общество
Вылеты трех авиарейсов задерживаются в екатеринбургском аэропорту Кольцово
pxhere.com

Екатеринбург, 7 октября. Несколько самолетов задерживаются на вылет в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Пассажиры получили соответствующие предупреждения заблаговременно.

Вылеты авиарейсов WZ-4361, N4-2151 и Y7-9917 задерживаются в Екатеринбурге по разным причинам. Например, самолет компании RedWings осуществит перевозку по маршруту Екатеринбург — Фергана с опозданием из-за изменения полетного плана. Воздушные суда NordWind и NordStar задерживаются на вылет из аэропорта Кольцово из-за позднего прибытия самолетов. Оказание услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, контролируется Свердловской транспортной прокуратурой.

Росавиация разрешила некоторым авиакомпаниям летать из Екатеринбурга в еще шесть стран мира. Например, «Уральские авиалинии» смогут совершать полеты в Болгарию и Таиланд. Воздушные суда будут отправляться из Кольцово в Пхукет пять раз в неделю, трижды — в Софию.

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