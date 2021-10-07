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Школы Екатеринбурга оборудуют видеокамерами для борьбы с буллингом и скулшутингом
Общество
Школы Екатеринбурга оборудуют видеокамерами для борьбы с буллингом и скулшутингом
pixabay.com

Екатеринбург, 7 октября. Система распознавания речи, встроенная в прослушку и видеокамеры, позволит отследить и предупредить незаконные действия школьников. Управление образования Екатеринбурга решило таким образом предотвращать подобные явления.

IT-компания «Недремлющее око» разработала систему, которая будет реагировать на высказывания «ударю», взорву», застрелю» и «бомба». Когда камера фиксирует, что в школьных коридорах произносятся эти слова, тревожный сигнал отправляется оператору.

«Как правило, буллинг становится причиной скулшутинга. Поэтому важно вовремя заметить сигналы, которые в будущем могут привести к нему, и предотвратить», — рассказал руководитель IT-компании Леонид Стариков.

Проект по внедрению специализированного оборудования в школы находится в разработке. В ближайшем будущем его установят в двух образовательных учреждениях Екатеринбурга. В случае успешного завершения испытаний остальные школы города также будут оснащены устройствами прослушки и видеонаблюдения.

Как именно появился скулшутинг и какие методы борьбы необходимо применять к этому явлению, рассказал заведующий кафедрой истории Кемеровского государственного медицинского университета Вадим Шиллер. Специалист считает, что за подобные поступки пора назначать пожизненное заключение.

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прослушка буллинг скулшутинг
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