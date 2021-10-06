Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 14:30
14:29
Общество
Синоптики Гидрометцентра проверили примету о красной рябине и морозах
14:29
Общество
Новые штрафы за вред экологии могут появиться в Ленинградской области в 2022 году
14:28
Общество
Семья Талькова добивается передачи дела об убийстве музыканта в суд
14:28
Происшествия
СК возбудил еще 4 уголовных дела по фактам пыток осужденных в Саратовской области
14:27
Общество
Кабмин выделил Ростову 682 млн рублей на ремонт канализации
14:26
Общество
Синоптик Вильфанд пообещал петербуржцам, что бабье лето задержится еще на неделю
14:23
Происшествия
Два пакета с наркотиками изъяли у мигранта из Средней Азии на Восточном вокзале в Москве
14:22
Общество
Беглов, городской бюджет и другие «опасности» губернаторских отпусков в обзоре ФАН
14:22
Общество
Что нужно знать о правах на электросамокат в 2021 году
14:19
Происшествия
В квартире на Рябовском шоссе взорвалась водонагревательная газовая колонка
Все новости

Пожарные спасли семь человек из горящей квартиры в Свердловской области
Общество
Пожарные спасли семь человек из горящей квартиры в Свердловской области
vk.com  /  ПЧ-75 «ГКУ РК ОПС по Прионежскому району»

Асбест, 6 октября. Спасатели вывели из горящего помещения семь человек. Данные о пострадавших не поступали.

В одной из квартир многоквартирного дома на Московской улице начался пожар. Очаг возгорания находился на втором этаже жилого здания.

Местные жители позвонили в экстренную службу 112 и сообщили о ЧП. На место инцидента прибыли спасатели и вывели из горящей квартиры семь человек.

По данным ведомства, в тушении возгорания участвовали девять человек и три единицы спецтехники. Пламя было оперативно ликвидировано. Причина произошедшего устанавливается.

В Новосибирске спасатели вытащили кота из горящего дома, сообщало Федеральное агентство новостей. Жизни животного теперь ничего не угрожает.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пожарные спасли семь человек из горящей квартиры в Свердловской области
пожар мчс спасение хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru