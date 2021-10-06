Пожарные спасли семь человек из горящей квартиры в Свердловской области

Асбест, 6 октября. Спасатели вывели из горящего помещения семь человек. Данные о пострадавших не поступали.

В одной из квартир многоквартирного дома на Московской улице начался пожар. Очаг возгорания находился на втором этаже жилого здания.

Местные жители позвонили в экстренную службу 112 и сообщили о ЧП. На место инцидента прибыли спасатели и вывели из горящей квартиры семь человек.

По данным ведомства, в тушении возгорания участвовали девять человек и три единицы спецтехники. Пламя было оперативно ликвидировано. Причина произошедшего устанавливается.

В Новосибирске спасатели вытащили кота из горящего дома, сообщало Федеральное агентство новостей. Жизни животного теперь ничего не угрожает.