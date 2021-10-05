Полицейские Екатеринбурга отыскали в лесу заблудившегося грибника

Екатеринбург, 5 октября. Полицейские Свердловской области спасли потерявшегося в лесу дедушку. Пенсионер пошел за грибами и потерялся в районе поселка Большой Исток.

Руководитель областного МВД Валерий Горелых сообщил, что 82-летний мужчина самостоятельно ушел собирать грибы в окрестностях Екатеринбурга. Сотрудники ведомства тут же начали искать пропавшего, пишет «Накануне.RU».

«Ситуацию осложняло то, что любитель тихой охоты страдает потерей памяти и уйти мог куда угодно. Личный состав подразделения в количестве 30 человек был поднят по тревоге. Тщательная проверка местности вскоре дала положительный результат», — сообщил Горелых.

Заблудившегося грибника нашли живым и здоровым, но порядком продрогшим в лесопарковой зоне недалеко от аэропорта Уктус. Пенсионер забрел туда в надежде выйти на дорогу. В итоге дедушку благополучно вернули домой. Кроме того, полицейские подарили грибнику прибор GPS, чтобы он больше не терялся во время лесных прогулок.

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