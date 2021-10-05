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Полицейские Екатеринбурга отыскали в лесу заблудившегося грибника
Общество
Полицейские Екатеринбурга отыскали в лесу заблудившегося грибника
 /  Каждой твари по паре / Павел Глазков

Екатеринбург, 5 октября. Полицейские Свердловской области спасли потерявшегося в лесу дедушку. Пенсионер пошел за грибами и потерялся в районе поселка Большой Исток.

Руководитель областного МВД Валерий Горелых сообщил, что 82-летний мужчина самостоятельно ушел собирать грибы в окрестностях Екатеринбурга. Сотрудники ведомства тут же начали искать пропавшего, пишет «Накануне.RU».

«Ситуацию осложняло то, что любитель тихой охоты страдает потерей памяти и уйти мог куда угодно. Личный состав подразделения в количестве 30 человек был поднят по тревоге. Тщательная проверка местности вскоре дала положительный результат», — сообщил Горелых.

Заблудившегося грибника нашли живым и здоровым, но порядком продрогшим в лесопарковой зоне недалеко от аэропорта Уктус. Пенсионер забрел туда в надежде выйти на дорогу. В итоге дедушку благополучно вернули домой. Кроме того, полицейские подарили грибнику прибор GPS, чтобы он больше не терялся во время лесных прогулок.

Ранее сообщалось, что двух человек спасли после крушения прогулочного судна «Фаворит» в Белом море. Лодка получила пробоину у берегов Терского района Мурманской области.

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