В Свердловской области сотрудники Росгвардии спасли женщину из горящего дома

Екатеринбург, 5 октября. Ночью двое сотрудников Росгвардии до приезда пожарных вытащили женщину из горящего частного дома.

Инцидент произошел в городе Артемовский Свердловской области. Сотрудники Росгвардии во время патрулирования увидели возгорание в частном доме на Советской улице.

К правоохранителям за помощью обратился владелец дома. Он сообщил, что внутри помещения осталась его мать. До прибытия пожарных стражи порядка эвакуировали местную жительницу на улицу через окно. Женщина была передана медикам. Никто больше не пострадал. Ведется расследование ЧП.

В конце сентября три человека были спасены во время тушения пожара в столичной квартире на Рождественской улице, сообщало издание РИАМО. Площадь пожара составила 25 кв. м.