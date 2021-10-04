Фестиваль «Ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге, несмотря на запрет массовых мероприятий

Екатеринбург, 4 октября. Фестиваль Ural Music Night («Ночь музыки») проведут в Екатеринбурге, несмотря на ограничения Роспотребнадзора, сообщил пресс-атташе мероприятия Григорий Колмогоров.

«Ночь музыки» планировали провести в июне, однако событие пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Фестиваль состоится 22 октября, хотя в столице Урала действует запрет массовых мероприятий.

««Ночь музыки» состоится, потому что фестиваль проводится в формате, свободном от коронавируса», — пояснил Колмогоров в комментарии URA.RU.

Стать гостями мероприятия смогут только те, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Кроме того, попасть на Ural Music Night можно будет после подтверждения наличия антител.

Организаторы «Ночи музыки» еще ведут переговоры с возможными участниками события. Среди хедлайнеров фестиваля уже заявлены певица Клава Кока и рок-музыкант Вадим Самойлов. К ним вскоре могут присоединиться певец и композитор Леонид Агутин, а также группы ЛСП и «Каста».