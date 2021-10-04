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Клава Кока и Вадим Самойлов выступят на фестивале Ural Music Night
Общество
Клава Кока и Вадим Самойлов выступят на фестивале Ural Music Night
Global Look Press  /  Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин /Anton Belitsky

Екатеринбург, 4 октября. Организаторы музыкального фестиваля Ural Music Night, который пройдет в Екатеринбурге 22 октября, назвали хедлайнеров предстоящего мероприятия.

Участие в масштабном концерте уже подтвердили популярная певица Клава Кока и рок-музыкант Вадим Самойлов, известный по группе «Агата Кристи». Об этом сообщил на пресс-конференции главный организатор Ural Music Night, продюсер Евгений Горенбург.

«Также ждем различные народные коллективы, состоящие из большого числа артистов», — отметил он.

Еще одним хедлайнером фестиваля может стать певец Леонид Агутин. Переговоры об участии в мероприятии идут с группами ЛСП и «Каста». По словам Горенбурга, выступление на Ural Music Night уже подтвердили певица Татьяна Овсиенко и музыкальный коллектив Billy's Band.

Организаторы масштабного екатеринбургского мероприятия намереваются провести его в антиковидном формате. Зрителей допустят на Ural Music Night только при наличии антител к коронавирусу или после вакцинации.

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екатеринбург фестиваль Ural Music Night
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