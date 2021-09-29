Житель Свердловской области обстрелял с балкона коммунальщиков

Каменск-Уральский, 29 сентября. Житель Каменска-Уральского начал стрелять в коммунальщиков, приехавших включить отопление. Полиция задержала дебошира и отвезла в участок для выяснения обстоятельств случившегося.

Инцидент произошел возле одного из домов в Каменске-Уральском, куда рабочие приехали подключить отопление. В какой-то момент один из жильцов стал кричать на них с балкона, пытаясь отогнать.

Сначала дебошир бросал в них бутылки, а потом и вовсе вышел с пистолетом и начал стрелять по коммунальщикам. Сотрудники УК спрятались за стену дома и вызвали правоохранителей. Силовики оперативно приехали на место происшествия и задержали дебошира. У него изъяли пневматический пистолет. Сам жилец объяснил, что его раздражал шум, который подняли рабочие. По факту стрельбы организована проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Тем временем следователи установили, что стрельба в поселке под Вологдой произошла в результате семейного конфликта.