Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 18:48
18:48
Весь мир
Мощный взрыв в городе Кисмайо на юге Сомали привел к гибели пяти человек
18:48
Политика
Кедми призвал обратить внимание на заявления журналиста Гордона по евреям
18:47
Происшествия
Экс-полицейские предстанут перед судом за хищение топлива в Ленобласти
18:42
Шоу-бизнес
Экс-директор Джигурды считает уткой заявление Королевой о внебрачной дочери
18:38
Наука
Ученые из университета Глазго обнаружили ген, который защищает от коронавируса
18:37
Политика
Песков: Путин примет решение об участии в саммите G20 после уточнения всех деталей
18:36
Происшествия
Житель Турции несколько часов помогал спасателям искать самого себя
18:35
Экономика
Газовые фьючерсы вновь побили рекорд стоимости
18:31
Происшествия
Экс-кандидат в президенты Цепкало стал фигурантом еще одного уголовного дела
18:21
Технологии
Путин: работа МКС может быть продолжена после 2024 года
Все новости

Житель Свердловской области обстрелял с балкона коммунальщиков
Происшествия
Житель Свердловской области обстрелял с балкона коммунальщиков
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Каменск-Уральский, 29 сентября. Житель Каменска-Уральского начал стрелять в коммунальщиков, приехавших включить отопление. Полиция задержала дебошира и отвезла в участок для выяснения обстоятельств случившегося.

Инцидент произошел возле одного из домов в Каменске-Уральском, куда рабочие приехали подключить отопление. В какой-то момент один из жильцов стал кричать на них с балкона, пытаясь отогнать.

Сначала дебошир бросал в них бутылки, а потом и вовсе вышел с пистолетом и начал стрелять по коммунальщикам. Сотрудники УК спрятались за стену дома и вызвали правоохранителей. Силовики оперативно приехали на место происшествия и задержали дебошира. У него изъяли пневматический пистолет. Сам жилец объяснил, что его раздражал шум, который подняли рабочие. По факту стрельбы организована проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Тем временем следователи установили, что стрельба в поселке под Вологдой произошла в результате семейного конфликта.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель Свердловской области обстрелял с балкона коммунальщиков
стрельба полиция коммунальщики
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru