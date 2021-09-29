В Екатеринбурге ищут пропавших семь дней назад девочек-подростков

Екатеринбург, 29 сентября. Правоохранители и волонтеры ищут двух 14-летних девочек. Подростки без вести пропали в Екатеринбурге 23 сентября, рассказали в пресс-службе УМВД по городу.

Личный состав полиции Екатеринбурга и волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв» ведут оперативно-разыскные мероприятия, направленные на обнаружение пропавших школьниц.

Последний раз двух подруг видели в автобусе, ехавшем в город Березовский. В настоящее время проверяются все свидетельства.

Ранее стало известно, что в Кемеровской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры «Лиза Алерт» ищут 15-летнюю девочку, которая вышла из дома в поселке Верх-Чебула и ушла в неизвестном направлении.