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В Екатеринбурге ищут пропавших семь дней назад девочек-подростков

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 14:25
Происшествия
В Екатеринбурге ищут пропавших семь дней назад девочек-подростков
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Екатеринбург, 29 сентября. Правоохранители и волонтеры ищут двух 14-летних девочек. Подростки без вести пропали в Екатеринбурге 23 сентября, рассказали в пресс-службе УМВД по городу.

Личный состав полиции Екатеринбурга и волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв» ведут оперативно-разыскные мероприятия, направленные на обнаружение пропавших школьниц.

Последний раз двух подруг видели в автобусе, ехавшем в город Березовский. В настоящее время проверяются все свидетельства.

Ранее стало известно, что в Кемеровской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры «Лиза Алерт» ищут 15-летнюю девочку, которая вышла из дома в поселке Верх-Чебула и ушла в неизвестном направлении.

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