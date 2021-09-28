Потерявшегося в лесу под Екатеринбургом солдата-срочника нашли мертвым

Екатеринбург, 28 сентября. Солдата, проходившего срочную службу, нашли в лесном массиве без признаков жизни. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Предварительно установлено, что молодой человек попытался залезть на опору ЛЭП. Смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая при поражении электрическим током, сообщает источник ФАН в экстренных службах.

О пропаже срочника стало известно во вторник, 28 сентября. Он вышел на патрулирование рядом с воинской частью и заблудился. У военного было оружие без патронов, а также штык-нож. Поиски велись рядом с частью в поселке Свободный, где базируются Ракетные войска стратегического назначения.