Прилетевшие из Турции жители Екатеринбурга получили в аэропорту поврежденный багаж

Екатеринбург, 26 сентября. Сотрудники аэропорта начали внутренне расследование по факту инцидента с багажом туристов. Чемоданы и сумки были возвращены людям с повреждениями.

Инцидент произошел в аэропорту Кольцово. Летевшие «Уральскими авиалиниями» туристы были шокированы тем, какой багаж получили на выходе из самолета. По словам одной из потерпевших, чехлы и пакеты, которыми были обернуты сумки, были разорванными, сами чемоданы расплющены и в трещинах.

Она отметила, что у знакомых багаж представлял собой жалкое зрелище. Он был настолько смят, что внутри даже потекли гели для душа. По факту происшествия проводится проверка. Ее результаты будут переданы в авиакомпанию.

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