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Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины и ее сыновей на Урале
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины и ее сыновей на Урале
pixabay.com

Екатеринбург, 24 сентября. Суд арестовал 22 ноября мужчину, который убил двух малолетних детей и их мать, после чего поджег квартиру с их трупами в Кировграде Свердловской области.

Соответствующей информацией с представителями СМИ поделился старший помощник руководителя регионального СУ СК России Александр Шульга. Он сообщил, что следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении задержанного преступника. По словам Шульги, суд рассмотрел материалы, которые предоставил СК, и заключил мужчину под стражу на два месяца, до 22 ноября текущего года.

Подозреваемому предъявили обвинения в совершении убийства двух и более лиц, в том числе малолетних. Следователи полагают, что подозреваемый употреблял алкогольные напитки с хозяйкой сгоревшего дома, в котором после пожара были найдены тела. Во время распития у них произошел конфликт, после чего мужчина убил женщину и ее сыновей. Для сокрытия следов преступления мужчина поджег жилище.

В Гатчинском районе Ленинградской области суд арестовал местного жителя 1998 года рождения. Его обвиняют в покушении на убийство своей новорожденной дочери.

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