Сильный пожар вспыхнул в многоэтажном доме в Екатеринбурге

Екатеринбург, 20 сентября. Вечером в одной из квартир многоэтажного дома в Екатеринбурге случился сильный пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

Возгорание случилось в пятиэтажном доме на улице Братской. Квартира была полностью охвачена огнем, из-за чего в подъезде было сильное задымление. Прибывшие на место сотрудники МЧС помогали жильцам дома выйти с помощью спецсредств, троих человек эвакуировали с пятого этажа по автолестнице.

По словам соседей, в загоревшейся квартире хозяин устроил хостел. Пожар в ней случался уже несколько раз. В первом случае в помещении загорелись личные вещи, потом прожгли диван сигаретой. После возгорания хозяин самостоятельно потушил пожар, однако потом он вспыхнул вновь и распространился на площади 40 квадратных метров.

Недавно пожар произошел в жилом доме на Петровской набережной в Петроградском районе Петербурга. В результате трагедии популярная флейтистка и артистка СССР Александра Вавилова погибла.