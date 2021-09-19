Первый снег выпал в Свердловской области в ночь на 19 сентября

Екатеринбург, 19 сентября. Осадки в виде снега выпали в Свердловской области ночью с 19 на 20 сентября. Это природное явление можно было наблюдать на территории Висимского заповедника.

Снег выпал около пяти часов утра по местному времени. К 10 часам он уже успел растаять у подножия и остался лишь на вершине горы Белая в окрестностях Нижнего Тагила и на Веселых горах.

До Екатеринбурга осадки в виде снега пока не дошли. Однако синоптики прогнозировали первый снег в столице региона еще в субботу. Свердловский Гидрометцентр сообщал, что в воскресенье в области возможны небольшие осадки. Там пройдут дожди, которые местами перерастут в мокрый снег.

Климатолог Николай Терешонок ранее сообщил, что зима в этом году будет холодной. Это возможно из-за влияния арктического антициклона.