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Первый снег выпал в Свердловской области в ночь на 19 сентября
Общество
Первый снег выпал в Свердловской области в ночь на 19 сентября
pixabay.com  /  happymom33

Екатеринбург, 19 сентября. Осадки в виде снега выпали в Свердловской области ночью с 19 на 20 сентября. Это природное явление можно было наблюдать на территории Висимского заповедника.

Снег выпал около пяти часов утра по местному времени. К 10 часам он уже успел растаять у подножия и остался лишь на вершине горы Белая в окрестностях Нижнего Тагила и на Веселых горах.

До Екатеринбурга осадки в виде снега пока не дошли. Однако синоптики прогнозировали первый снег в столице региона еще в субботу. Свердловский Гидрометцентр сообщал, что в воскресенье в области возможны небольшие осадки. Там пройдут дожди, которые местами перерастут в мокрый снег.

Климатолог Николай Терешонок ранее сообщил, что зима в этом году будет холодной. Это возможно из-за влияния арктического антициклона.

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погода свердловская область нижний тагил первый снег
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