Центр видеонаблюдения за ходом голосования начал работу в Екатеринбурге

Екатеринбург, 17 сентября. Центр видеонаблюдения за ходом голосования ведет работу во Дворце молодежи в Екатеринбурге.

Председатель региональной Общественной палаты Александр Левин сообщил, что был подготовлен корпус общественных наблюдателей и наблюдателей от политических партий. Тотальный общественный контроль за ходом голосования будет дополнен видеонаблюдением.

Видеокамеры расположены на 1500 участках в Свердловской области. Почти на тысяче из них — видеорегистраторы.

Следить за выборами будут российские и зарубежные наблюдатели. На избирательных участках установлены более 50 тысяч камер. Доступ к трансляции будут иметь руководители и члены избиркомов, наблюдатели, журналисты и так далее. Общедоступная онлайн-трансляция в интернете на текущих выборах не предусмотрена в целях безопасности.