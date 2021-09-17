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Центр видеонаблюдения за ходом голосования начал работу в Екатеринбурге

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 03:39
Политика
Центр видеонаблюдения за ходом голосования начал работу в Екатеринбурге
Федеральное агентство новостей  /  Анна Клименко

Екатеринбург, 17 сентября. Центр видеонаблюдения за ходом голосования ведет работу во Дворце молодежи в Екатеринбурге.

Председатель региональной Общественной палаты Александр Левин сообщил, что был подготовлен корпус общественных наблюдателей и наблюдателей от политических партий. Тотальный общественный контроль за ходом голосования будет дополнен видеонаблюдением.

Видеокамеры расположены на 1500 участках в Свердловской области. Почти на тысяче из них — видеорегистраторы.

Следить за выборами будут российские и зарубежные наблюдатели. На избирательных участках установлены более 50 тысяч камер. Доступ к трансляции будут иметь руководители и члены избиркомов, наблюдатели, журналисты и так далее. Общедоступная онлайн-трансляция в интернете на текущих выборах не предусмотрена в целях безопасности.

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выборы екатеринбург общественные наблюдатели
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