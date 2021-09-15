Тело пропавшего без вести бизнесмена Шабанова нашли в Екатеринбурге

Екатеринбург, 15 сентября. Мертвый мужчина, которого накануне нашли на берегу озера Шарташ, является местным предпринимателем Александром Шабановым, ранее пропавшим без вести при загадочных обстоятельствах.

Такой информацией поделился екатеринбургский общественник Алексей Беззуб на своей странице в Facebook. Он рассказал, что в скором времени бизнесмен вместе с семьей планировал отправиться на отдых в Турцию, однако после того как он сходил на допрос в налоговую, бесследно исчез.

«Я сомневаюсь, что за несколько дней у него могли развиться мысли к суициду. Предпосылок никаких не было», — говорится в сообщении Беззуба.

По словам общественника, у бизнесмена были длительные проблемы с налоговой. В частности, Александр являлся владельцем фирмы, занимавшейся продажей светильников. Несколько лет назад он перестал в ней работать, однако продолжил числиться как учредитель. В один момент на эту компанию оформили машину. Общественник не исключил, что на мужчину хотели повесить чужие долги.

Находку тела пока никак не прокомментировали в Следственном комитете. Причины и обстоятельства гибели екатеринбургского предпринимателя не сообщаются.

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