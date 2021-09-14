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Несколько районов Екатеринбурга остались без света

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 10:46
Происшествия
Несколько районов Екатеринбурга остались без света
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Екатеринбург, 14 сентября. Электричество отключилось сразу в нескольких районах Екатеринбурга. Специалисты уже работают на месте происшествия.

ЧП произошло Октябрьском районе и в центре города. Представители Электросетевой компании сообщили, что проблемы возникли на линии и специалисты уже устраняют последствия аварии.

Сотрудники службы рассказали, что мог произойти обрыв проводов, но по какой причине, установит бригада ремонтников.

Световое шоу во время вечерней грозы произошло ранее в Москве, сообщало РИАМО. Гроза, которая сопровождалась молниевыми разрядами атмосферного электричества и зарницами, прогремела в столице вечером. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил это явление тем, что произошло смыкание холодного и теплого фронтов. В такой ситуации теплый воздух вытесняется наверх, а это способствует конденсации водяного пара и насыщению дождевых облаков.

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